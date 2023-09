Zu einer heftigen Auseinandersetzung ist es am Donnerstag gegen 18 Uhr vor einem „Barber Shop“ in der Gerwigstraße gekommen. Ein 37-Jähriger geriet laut Polizei mit einem 23-jährigen Gast des Friseurgeschäfts, das Männer als Zielgruppe hat, in Streit.

Benachbartes Geschäft beschädigt

Dabei ergriff der Ältere, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, eine Shisha und ging damit auf den Jüngeren los. Dieser setzte sich mit einem Alurohr zur Wehr. Bei der Auseinandersetzung erlitten beide leichte Verletzungen und die Schaufensterscheibe eines benachbarten Geschäfts trug eine Beschädigung davon.

Mann kommt Verweis widerwillig nach

Polizisten mussten die Streithähne trennen, wobei sich insbesondere der 37-Jährige nur schwer beruhigen ließ. Einem Platzverweis durch die Beamten kam er zunächst, wenn auch widerwillig, nach.

Da er kurz darauf jedoch wieder an den Ort zurückkam, mussten die Polizisten erneut einschreiten und den Störenfried mitnehmen. Sie ermitteln nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.