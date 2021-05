von SK

Bei einem Unfall auf der Talstraße hat sich ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer am Dienstag schwer verletzt. Er fuhr laut Polizei gegen 15.30 Uhr in Richtung der Straße „Alte Landstraße“ und scherte noch vor der Einmündung nach links aus.

Dabei übersah er einen 85-jährigen VW Golf-Fahrer, der ihn in diesem Moment überholte. Beim Zusammenstoß kam der Radfahrer, der keinen Helm trug, zu Fall.

Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Am Auto und Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.