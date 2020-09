Zu einem Brandeinsatz wurde die Feuerwehr am Montagvormittag gerufen. Bei Mäharbeiten des Bauhofs im Bärlochtal kippte ein ferngesteuerter Mähroboter an einer Böschung um. Daraufhin lief Kraftstoff aus, der sich am heißen Motor entzündete.

Die Feuerwehren aus St. Georgen und Peterzell brachten die Situation schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Mit einem Radlader wurde der havarierte Mähroboter wieder in die richtige Position gebracht.