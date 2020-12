von SK

Ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer hat sich nach einem Überholvorgang auf der Landesstraße 175 überschlagen und leicht verletzt. Der Mann war laut Polizei kurz nach der „Fuchsfalle„ talwärts zwischen Brigach und Rohrbach nach dem Überholen auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geraten und ist nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Das Auto kam nach dem Überschlag an einem Abhang rechts neben der Straße auf den Rädern wieder zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und musste von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 15 000 EUro. Zu einer Berührung zwischen den Autos kam es nicht.