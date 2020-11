Im Elisabethhaus ist jetzt der erste Corona-Fall registriert worden. Die Einrichtung ist aus Sicherheitsgründen derzeit für Besucher geschlossen.

Wie der Geschäftsführer der Evangelischen Altenhilfe, Markus Schrieder, erklärt, handelt es sich um eine Mitarbeiterin, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. „Die Mitarbeiterin hat am Freitag das letzte Mal gearbeitet, und war seither nicht mehr im Haus. Aber am Mittwoch kam ein positives Testergebnis.“

70 Personen negativ getestet

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wurden am Freitag bei allen Bewohnern und Mitarbeiter, zusammen rund 70 Personen, ein Antigen-Schnelltest gemacht. „Alle Ergebnisse waren negativ“, so Schrieder erleichtert. Die Abstriche wurden von speziell geschulten Mitarbeitern des Elisabethhauses vorgenommen. „Wir sind etwa 15 Personen, die die Abstriche machen können“, so Schrieder, der ebenfalls geschult wurde.

Am selben Tag wurden vom Gesundheitsamt zudem bei allen Personen ein weiterer Rachen-Nasenabstrich für einen PCR-Test gemacht. „Dieses Ergebnis liegt allerdings erst am Montag vor“, so der Geschäftsführer.

Schutzmaßnahmen werden aufrecht erhalten

An den getroffenen Maßnahmen ändert das negative Testergebnis der Schnelltests allerdings nichts. „Das Haus bleibt vorerst bis nächsten Freitag geschlossen“, sagt Schrieder. Was ihn „in der Seele schmerzt“ ist der Umstand, dass die Bewohner am ersten Advent am kommenden Sonntag keinen Besuch empfangen dürfen.

Bewohner in Zimmer isoliert

Die Bewohner sind derzeit in ihren Zimmern isoliert. Die Mitarbeiter befinden sich ebenfalls in häuslicher Quarantäne, dürfen, beziehungsweise müssen aber, sofern sie symptomfrei sind, arbeiten. „So ist die Lage, das kann man nicht unbedingt verstehen.“

Markus Schrieder hofft, dass es möglichst bald einen Impfstoff geben wird. „Dann können wir unsere Bewohner, sofern sie das wünschen, und unsere Mitarbeiter impfen.“ Dann, so die Hoffnung des Heimleiters, könnten die permanente Sorge vor einer Ausbreitung des Virus und die temporären Schließungen der Vergangenheit angehören.