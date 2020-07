Um den Bedarf an Kindergartenbetreuungsplätzen aufgrund steigender Kinderzahlen zu decken, wird die städtische Kindertagesstätte „Stadtzwerge“ im evangelischen Gemeindehaus um eine Gruppe erweitert. Dazu bedarf es jedoch einiger Umbaumaßnahmen, für die im Nachtragshaushalt 2020 insgesamt 150 000 Euro kalkuliert wurden. Jetzt wurden die Arbeiten für den Umbau der Sanitäranlagen im Untergeschoss vergeben. Die Sanitäranlagen werden von der Firma Ginter aus St. Georgen zum Preis von 33 271 Euro ausgeführt.

Zuzug war nicht kalkulierbar

Die Fliesenarbeiten übernimmt die Firma Ciampa aus Unterkirnach zum Angebotspreis von 5745 Euro. Wie Bürgermeister Michael Rieger erläuterte, sind die gestiegenen Kinderzahlen mit dem Zuzug vieler Flüchtlinge zu erklären, die in der Kindergartenbedarfsplanung nicht berücksichtigt werden konnten.

40 Prozent Strom sparen

Die Beleuchtung in der Roßbergsporthalle wird gegen eine moderne und energiesparende LED-Beleuchtung ausgetauscht. Der Technische Ausschuss stimmte der Vergabe zu. Die Arbeiten werden von der St. Georgener Firma Götz zum Angebotspreis von 77 855 Euro ausgeführt.

Nach zwei Jahren amortisiert

Für den Austausch der Beleuchtung in der Sporthalle gibt es dazu einen Förderzuschuss der nationalen Klimaschutzinitiative in Höhe von 21 700 Euro. Durch den Wechsel der Beleuchtung können rund 40 Prozent der bisherigen Stromkosten eingespart werden. Wie Stadtbaumeister Alexander Tröndle ausrechnete, habe sich die Maßnahme damit bereits nach rund zwei Jahren amortisiert.

Endgültiger Feinbelag

Im Gewerbegebiet Hagenmoos wird in den Straßen „Auf dem Engele“ und „Kronenacker“ demnächst der endgültige Feinbelag aufgebracht. Die Arbeiten wird die Firma Gebrüder Bantle aus Bösingen zum Preis von 93352 Euro ausführen. Man habe mit dem Aufbringen des endgültigen Straßenbelags extra gewartet, bis die Baumaßnahme eines dort ansässigen Unternehmens in diesem Bereich abgeschlossen sei, hieß es in der Sitzung.