von SK

Ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten 19 Jahre alten Motorradfahrer hat sich am Samstag um etwa 14.45 Uhr auf der Landstraße zwischen St. Georgen und Langenschiltach ereignet. Eine 21-jährige Autofahrerin befuhr laut Polizei die Kreisstraße von Hardt herkommend und wollte an der Einmündung in die Landstraße in diese nach links Richtung St. Georgen abbiegen.

Hierbei übersah sie einen aus Richtung St. Georgen herannahenden 19-jährigen Motorradfahrer. Dieser kam dadurch zu Fall und wurde verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 9000 EUR. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in St. Georgen in Verbindung zu setzen.