von SK

Zu einem Verkehrsunfall gekommen ist es am Donnerstag gegen 8.30 Uhr auf der Einmündung der Straßen Kreisstraße 5728 und Oberkirnacher Straße.

Eine 38-jährige VW Up Fahrerin bog laut Polizei, von der Oberkirnacher Straße kommend, nach links auf die K 5728 ab und übersah dabei einen in Richtung Schönwald fahrenden 58-Jährigen mit einem Mercedes ML 270. Durch den heftigen Zusammenstoß erlitt die Unfallverursacherin leichte Verletzungen.

Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Den Schaden am Mercedes bezifferte die Polizei auf rund 7000 Euro.