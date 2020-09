Wie die Polizei mitteilt, ist es am Mittwoch in Sankt Georgen und Umgebung zu mehreren Anrufen von falschen Polizeibeamten, Gewinnversprechern und angeblichen Verwandten gekommen, die alle versuchten, älteren Personen am Telefon unrechtmäßig Geld aus der Tasche zu ziehen.

So kam es, dass am Mittwoch gegen 13 Uhr eine 83-jährige Frau dem sogenannten Enkeltrick zum Opfer gefallen ist. Eine Frau rief laut Polizei die Seniorin an und gab sich als deren Nichte aus, die wegen eines angeblichen Unfalls in finanziellen Problemen stecke. Die Betrügerin kam kurze Zeit später bei der Geschädigten vorbei und holte Bargeld im höheren vierstelligen Bereich ab. Mit der Absicht, ihrer in Not geratenen Nichte zu helfen, übergab die hilfsbereite Frau das Geld an die Unbekannte. Zu weiteren, glücklicherweise erfolglosen Vorfällen, mit solchen Betrugsmaschen kam es auch in der Umgebung.

Die Angerufenen durchschauten den Trick, legten auf und verständigten die Polizei. Die Polizei ruft dazu auf, besonderes ältere Menschen hinsichtlich dieses Themas zu sensibilisieren. Informationen zu den Betrugsphänomenen „Falscher Polizeibeamter“ und „Enkeltrick“ sowie zu weiteren Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich bei allen Polizeidienststellen oder auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.