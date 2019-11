Beim Weihnachtsmarkt am 7. Dezember wird besonders deutlich: Die Stadt St. Georgen hat sich dem Nachhaltigkeitsgedanken verschrieben. Statt in Einwegbechern werden die Getränke in Weihnachtstassen ausgeschenkt, die von den Besuchern gekauft und immer wieder verwendet werden können. Die Weihnachtstassen sind im Sinne des Fairtrade-Gedankens für zwei Euro erhältlich.

Wie die Stadt in einer Pressemitteilung mitteilt, haben die Standbetreiber jedoch in diesem Jahr noch die Möglichkeit, ihre Restbestände an Einwegbechern aufzubrauchen. Ein Pfand- oder Spülsystem soll es allerdings erst ab dem kommenden Weihnachtsmarkt 2020 geben.

Am Samstag, 7. Dezember, bieten etwa 40 Teilnehmer ihre Waren von 11 bis 20 Uhr auf dem Marktplatz an. Dann wird sich der Duft frisch gebackener Waffeln, von Zimtsternen, Deftigem vom Grill und heißen Getränken verbreiten.

Neben allerlei Leckereien zum Genießen gibt es auch ein vielfältiges Angebot an Geschenkideen. Das Kunsthandwerk bietet für jeden Geschmack etwas Besonderes: von Weihnachtsdekorationen über liebevoll gefertigte Holzarbeiten bis hin zu Weihnachtsdecken, Strickwaren und vielem mehr.

Jede Menge Flair

Auch der Nikolaus beehrt den St. Georgener Weihnachtsmarkt mit seinem Besuch. | Bild: Sprich, Roland

In erster Linie sorgen Vereine, Schulklassen und Privatpersonen für das weihnachtliche Flair. Ab 14 Uhr wird die Stadtmusik mit Weihnachtsliedern unterhalten. Ebenfalls am Nachmittag beehrt der Nikolaus der Kolpingfamilie den Markt und wird den kleinen Besuchern kleine Gaben wie Nüsse und Mandarinen schenken. Dabei freut sich der Nikolaus, wenn ihm die Kinder ein Gedicht aufsagen oder ein Lied singen.

Parallel zum Weihnachtsmarkt im Freien findet im Großen Sitzungssaal im Rathaus die Verkaufsausstellung Initiative Eine Welt statt. Dabei wird ab 11.30 Uhr die Trommelgruppe von Karlheinz Wagner auftreten.