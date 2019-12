Beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Samstag in der Zeit zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr auf dem Bärenplatz ein Auto beschädigt. Ohne sich um den Schaden von rund 5000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg.

Ford Focus wird touchiert

Ohne sich um den Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern, hat ein ebenfalls noch unbekannter Fahrzeugführer das Weite gesucht, nachdem er in der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, in der Ludwig-Weisser-Straße gegen einen Ford Focus gestoßen war. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier St. Georgen unter 07724/949 500 entgegen.

Schranke wird beschädigt

Ein bislang unbekannter junger Mann beschädigte zudem in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2.30 Uhr die Einfahrtsschranke zum Parkhaus der Stadtwerke. Der Mann trat vehement mit dem Fuß gegen die Schranke. Der Täter trug weiße Turnschuhe, eine Jeans sowie eine dunkle Jacke. Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizei Schramberg unter 07422/27 010.

Auto wird aufgebrochen

In Furtwangen haben unbekannte Täter am Sonntag zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr im Friedhofweg ein Auto aufgebrochen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren eine Umhängetasche mit Geldbeutel, Fahrzeugschein und persönliche Ausweisdokumente. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Parkscheinautomat wird aufgehebelt

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag in der Robert-Gerwig-Straße in Furtwangen einen Parkscheinautomaten aufgebrochen. Mit einem Hebelwerkzeug versuchten die Ganoven, an den Münzbehälter zu gelangen. Der Automat wurde erheblich beschädigt. An das Bargeld gelangten die Täter nicht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt das zuständige Polizeirevier St. Georgen entgegen.