Bei einem Unfall am Donnerstagabend ist ein 47-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 40-Jähriger gegen 17.40 Uhr auf der Kreisstraße 5728 von Schönwald in Richtung Fuchsfalle.

An der Einmündung zur Landesstraße 175 wollte dieser in Richtung St. Georgen abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines 47-jährigen Hyundai-Fahrers, der aus Richtung Furtwangen kam. Bei dem Zusammenstoß wurde dieser leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Durch die Kollision entstand an den beiden Autos ein Schaden von rund 10 000 Euro.