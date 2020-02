von Renate Bökenkamp

Mit einem Café und einer Einkaufspassage soll der Marktplatz in St. Georgen Mitte der 90er Jahre belebt werden. Den Startschuss dazu gab der Technische Ausschuss des Gemeinderats laut SÜDKURIER vom 3. Februar 1995 mit dem Baubeschluss.

Unmut in der Bevölkerung

Vorausgegangen waren jahrelange Gespräche und einiger Unmut in der Bevölkerung. Bürgermeister Wolfgang Schergel und Stadtbaumeister Bodo Graf legten einen entsprechenden Bauplan vor. Grundlage für die geplante Veränderung ist das ehemalige Coop-Gebäude auf dem Marktplatz.

Investorensuche schwierig

Laut Architekt Eckhardt Brause wird der Umbau zwischen 800 000 und 900 000 Mark kosten, die zum Teil von der Gebäude-Eignerin Gerlinde Marx und von den Händlern aufgebracht werden sollen. Es sei nicht leicht gewesen, so Schergel, Investoren für diese Maßnahme zu finden. Trotzdem sei man recht schnell zu einem brauchbaren Ergebnis gekommen.

Verkaufsflächen für mindestens drei neue Geschäfte

Herzstück der Einkaufspassage soll ein Café sein, bei dem auch eine Bestuhlung im Freien vorgesehen ist. Die Öffnungszeiten der Geschäfte werden sich abends an denen des Cafés orientieren, führte Schergel aus. Die Passage führt vom Marktplatz (gegenüber des Geschäftes „Mode am Markt“) in Form eines Winkelganges zur Rückseite des Gebäudes. Unterhalb des Geschäftes Schultheiß endet die Passage. Verkaufsflächen für mindestens drei Geschäfte werden somit geschaffen und damit sei für entsprechende Belebung des Marktplatzes gesorgt. Nach 23 Uhr soll der Durchgang mit einem Rollgitter verschlossen werden.

Endlich einen Schandfleck beseitigen

Im Technischen Ausschuss begrüßten die Vertreter aller Fraktionen das Vorhaben. Man könne endlich einen Schandfleck mitten in der Stadt beseitigen. Laut Schergel soll so schnell wie möglich mit der Umsetzung des Konzepts begonnen werden, er hoffe, schon im Sommer die Passage eröffnen zu können. Vorgeschlagen wurde von der SPD- und Grünen-Fraktion, parallel zu den Bauarbeiten auch die Zufahrt zur Tiefgarage zu verschönern.

