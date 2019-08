Ein Bus ist am Montagnachmittag kurz vor 14 Uhr zwischen Langenschiltach und St. Georgen gegen eine Leitplanke gefahren. Wie die Polizei mitteilt, musste der 42-jährige Busfahrer auf der Landstraße 175 in einer Kurve einem entgegenkommenden Lastwagen ausweichen, der zu weit links gefahren war. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Omnibusfahrer nach rechts aus und prallte dabei in die Leitplanke.

Der Fahrer des Sattelzuges fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am Bus entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro, der Fahrer des Busses blieb bei dem Vorfall unverletzt. Beim Lastwagen handelt es sich nach Angaben der Polizei um ein weißes Fahrzeug der Marke Mercedes Benz. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier St. Georgen unter der Telefonnummer 07724/94950 entgegen.