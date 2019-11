von SK

Zwischen Brogen und Langenschiltach ist ein 30-jähriger Mann mit einem Audi A4 am Mittwochmorgen, kurz nach 6 Uhr, auf der zu dieser Zeit winterglatten Kreisstraße 5725 von der Straße abgekommen und gegen die Leitplanken gefahren.

Bei dem Unfall entstand an dem Audi und den Schutzplanken laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 15 000 Euro. Wie sich herausstellte, so die Polizei, war der Audi-Fahrer mit Sommerreifen unterwegs. Ein verständigter Abschleppdienst kümmerte sich nach der Unfallaufnahme um die Bergung und den Abtransport des erheblich beschädigten Autos.