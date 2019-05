Die Europawahlen sind populärer als je zuvor. Diesen Trend haben am Wahlsonntag auch die St. Georgener bestätigt. Die Wahlbeteiligung ist deutlich gestiegen und liegt höher als bundesweit. Besonders aufgetrumpft haben die Grünen. Sie sind zweitstärkste Kraft und haben die Sozialdemokraten weit hinter sich gelassen. Die CDU verliert zwar deutlich, liegt aber in der Wählergunst der Bergstadt noch besser als im Gesamtergebnis.

St. Georgen Europawahl: Grüne legen sehr deutlich zu – Union und SPD verlieren Das könnte Sie auch interessieren

Dass das Interesse an den bisher wenig populären Europawahlen dieses Mal recht hoch ist, hat sich schon tagsüber in den Wahllokalen der Stadt gezeigt. Dort haben sich teilweise sogar Schlangen gebildet – ein gutes Zeichen. Das Interesse an einer Demokratie wird zuvorderst darüber ausgedrückt, dass man sich mindestens an den Wahlen beteiligt. Damit ist es zwar nicht in Gänze getan, es ist aber der Grundstein für ein funktionierendes System. Zwar gibt es noch immer etwas Luft nach oben. In der Bergstadt ist der Sprung in der Beteiligung aber auf jeden Fall ein erfreulicher.