Die Grünen sind auch im Ergebnis in St. Georgen die großen Gewinner der Europawahl. Der Trend, dass Union und SPD herbe Verluste hinnehmen müssen und ihr historisch schlechtestes Europawahl-Ergebnis verbuchen, zeigt sich auch in der Bergstadt. Die Wahlbeteiligung liegt bei 61,9 Prozent, ist deutlich gestiegen (2014: 53,4 Prozent) und liegt damit höher als bundesweit. Von 9213 Wahlberechtigten haben 5704 ihre Stimme abgegeben.

Die Christdemokraten haben zwar mit 33,1 Prozent die meisten Stimmen bekommen, müssen aber ein Minus von knapp sechs Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Wahl vor fünf Jahren hinnehmen.

Die großen Wahlsieger, die Grünen, gewinnen fast zwölf Prozentpunkte dazu und liegen nun im Gesamtergebnis der Stadt bei 22,4 Prozent. Sie sind bei der Europawahl in St. Georgen zweitstärkste Kraft. Ein ähnlich gutes Ergebnis konnte die Partei auch auf Bundesebene verbuchen.

Große Wahlverlierer sind auch in St. Georgen die Sozialdemokraten. Nur 13,6 Prozent der Wähler haben ihr Kreuzchen bei der Partei gemacht. Auch hier zeigt sich der deutliche Verlust. 2014 lag der Stimmenanteil bei 24,5 Prozent.

Bei 7,7 Prozent liegt die Alternative für Deutschland (AfD) und bewegt sich damit in St. Georgen auf dem Niveau der vorherigen Europawahl. Gestiegen auf 6,2 Prozent ist das Ergebnis der FDP nach dem schwachen Abschneiden bei der Europawahl von vor fünf Jahren (4 Prozent). Die Linke ist nahezu gleich stark wie zuvor und liegt nun bei 1,9 Prozent.

Stark abgeschnitten haben die Freien Wähler mit 4,6 Prozent, die ihr Ergebnis aus 2014 sogar noch leicht verbessern konnten. Über der Ein-Prozent-Marke liegen auch „Die Partei“ (1,8 Prozent), die Tierschutzpartei (1,3 Prozent) und das Bündnis C (1,1 Prozent).

Insgesamt konnten die Parteien unter „Sonstige“, die drei letzgenannten fallen hierunter, 10,5 Prozent der Stimmen holen. Rechnerisch können bereits Stimmenanteile ab etwa 0,6 Prozent des Gesamtergebnisses ausreichen, um einen Sitz zu gewinnen.

In St. Georgen sind am Wahltag nur die Stimmen der Europawahl ausgezählt worden. Die Ergebnisse der Kreistags-, Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen werden im Laufe des Montags bekannt. Die Auszählung beginnt um 8 Uhr im Rathaus.

Alles zur Kommunalwahl

