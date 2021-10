von Redaktion

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 7.000 Euro ereignete sich am Samstag gegen 7.30 Uhr in der Talstraße.

Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 38-jährige Fiat-Fahrerin von einem Parkplatz in die Talstraße einfahren und fuhr leicht in die Fahrbahn hinein, um sich einen besseren Einblick in die Straße verschaffen zu können.

Ein vorbeifahrender Linienbus streifte den Fiat im Frontbereich. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.