von SK

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 12 Uhr in der Straße „Vogte“ in Langenschiltach hat sich ein 55-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt.

Der Mountainbike-Fahrer befuhr laut Polizei mit seinem 57-jährigen Begleiter die abschüssige Straße und streifte diesen aus Unachtsamkeit. Während es dem 57-Jährigen gelang, sein Fahrrad zu kontrollieren, stürzte der 55-Jährige und zog sich schwere Verletzungen an der Schulter zu. Vom Rettungsdienst wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.