von SK

Weil ein VW-Fahrer in der Bahnhofstraße offenbar zu früh in die Kreuzung zur Bundesstraße einfuhr, ist es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit 10 000 Euro Schaden gekommen.

Der 43-Jährige prallte laut Polizei mit der Autofront gegen einen vorfahrtsberechtigten Opel Astra einer 42-Jährigen, der an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde.

Beide Autofahrer blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Die Autos der Beteiligten mussten abgeschleppt werden.