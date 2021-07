Am Samstag, 17. und Sonntag, 18. Juli finden wieder Sonderimpfaktionen in VS-Villingen und Donaueschingen statt. Dies teilt das Landratsamt mit. Geimpft wird am 17. Juli von 9 bis 16 Uhr in Villingen in der Tonhalle und von 9 bis 16 Uhr in Donaueschingen in den Donauhallen. Zudem werden am Sonntag, 18. Juli von 11 bis 14 Uhr nochmals Impfungen in den Donauhallen in Donaueschingen vorgenommen. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Wer sich erstmals impfen lassen möchte, erhält an den beiden Impftagen den Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem nur eine einmalige Impfung für einen vollständigen Impfschutz erforderlich ist.

Villingen-Schwenningen Nur etwa 500 Impfwillige nutzen in der Villinger Neuen Tonhalle die Sonderaktion Das könnte Sie auch interessieren

Gleichzeitig sind auch Zweitimpfungen vorgesehen – allerdings nur für diejenigen, die bei der Sonderimpfaktion am 19. und 20. Juni mit AstraZeneca erstgeimpft wurden. Für diese Zweitimpfung werde gemäß der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) der Impfstoff von BioNTech verimpft. Impfwillige müssen mitbringen: Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass), Impfpass (falls keiner vorhanden ist, wird eine Impfbescheinigung ausgestellt) und die elektronische Gesundheitskarte. Organisiert wird diese Sonderimpfaktion durch die Städte Villingen-Schwenningen und Donaueschingen mit Unterstützung des Schwarzwald-Baar-Kreises und durch das Mobile Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes sowie durch niedergelassene Ärzte. Weitere Infos unter www.lrasbk.de Zudem findet am 17. und 18. Juli eine Impfaktion auf der Südbaar durch niedergelassene Ärzte in Blumberg statt. Weitere Infos gibt es hierzu auf www.stadt-blumberg.de.