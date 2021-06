Das Land bietet den Impfstoff Astrazeneca an. Doch nicht alle Dosen werden aufgebraucht. Nur zu Beginn ist der Ansturm richtig groß. Da warten die Interessenten in langen Schlangen.

Am Samstag wurden in einer Sonderimpfaktion in der Villinger Tonhalle etwa 500 Erst- und Zweitimpfungen mit dem Impfstoff Astrazeneca verabreicht. Doch nur zum Start der Aktion war die Resonanz groß, kurz vor 9 Uhr bildete sich eine lange Schlange