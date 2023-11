Zum 70. Mal präsentiert sich das VS-Forum am Dienstag, 14. November, in der Neuen Tonhalle. Das SÜDKURIER-Medienhaus hat es sich mit dieser Veranstaltungsreihe zum Ziel gemacht, mit seinen Gästen am Puls der Zeit zu sein.

Erstes Forum 1999

Das war schon 1999 so, als der frühere Ministerpräsident Lothar Späth zum ersten Mal beim VS-Forum sprach, und ist nach einer beinahe vierjährigen Corona-Zwangspause nicht anders.

Waldorfschule dabei

Themen, die uns alle bewegen, sind angesagt. So ist dieses Mal neben vielen weiteren Besuchern eine Klasse der Schwenninger Waldorfschule in der vollen Halle zu Gast.

Andreas Ambrosius, Mitglied der SÜDKURIER-Chefredaktion, begrüßt zwei Waldexperten: Thomas Emmerich, beim Forst Baden-Württemberg Leiter des Forstbezirks Südschwarzwald, sowie Jürgen Bauhus, Professor für Waldbau. Sie nähern sich einem Thema an, das uns alle angeht: Ist der Schwarzwald noch zu retten und wenn ja wie?

Heiße Sommer machen zu schaffen

Bauhus startet mit einer ernüchterndem Bestandsaufnahme. Dennoch: Wie können Wälder widerstandsfähiger gemacht werden. Der Klimawandel mache den Bäumen zu schaffen, besonders nach dem heißen Sommer 2018: 500.000 Hektar Kahlfläche in ganz Deutschland.

Bild: Südkurier

Hinzukommen Schädlinge, die beispielsweise den Eschen zusetzen. Wie gelingt also der Umbau zu klimastabileren Mischwäldern? Die Fichten werden verschwinden, die Buchen sich in höhere Regionen zurückziehen. Was dann kommt, ist umstritten. Es werde zu heftigen Diskussion über die Zukunft der Wälder kommen. Das VS-Forum beteiligt sich daran, wir werden noch berichten.