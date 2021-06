Die Inzidenz geht abwärts und es geht aufwärts: Nachdem der Wert am Samstag noch bei 3,3 und damit den fünften tag in Folge unter zehn lag, treten am Montag viele Lockerungen in Kraft. Wie das Gesundheitsamt außerdem meldet, waren am Sonntag noch 22 Personen mit dem Coronavirus infiziert, fünf weniger als am Samstag. Das ist ab Montag erlaubt:

Treffen und Veranstaltungen: Ab Montag, 28. Juni können sich maximal 25 Personen treffen. Für Veranstaltungen wie Theater-, Opern- und Konzertaufführungen, Filmvorführungen, Flohmärkte, Jahrmärkte, Stadtfeste, Volksfeste, Stadtführungen, Infoveranstaltungen und Betriebsfeiern gibt es drei Möglichkeiten: Entweder kann die Veranstaltung im Freien mit maximal 1.500 Personen ohne 3G-Nachweis (geimpft, getestet, genesen) oder in geschlossenen Räumen mit maximal 500 Personen ohne 3G-Nachweis stattfinden. Oder die Veranstaltung ist ohne 3G-Nachweis möglich, wenn die Kapazität mit maximal 30 Prozent ausgeschöpft wird. Mit 3G-Nachweis ist es möglich, dass die Veranstaltung mit einer Auslastung der Kapazität von maximal 60 Prozent durchgeführt wird. Private Veranstaltungen können im Freien mit maximal 300 Personen ohne 3G-Nachweis stattfinden, in geschlossenen Räumen mit maximal 300 Personen mit 3G-Nachweis.

Zudem ist zu beachten, dass bei bestimmten Veranstaltungen und Einrichtungen ein Hygienekonzept und die Kontaktdatenerfassung erforderlich sind, so das Landratsamt. Ansprechpartner für Fragen zur Umsetzung der Corona-Verordnung sind die Städte und Gemeinden.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Landratsamtes unter www.lrasbk.de/coronavirus.