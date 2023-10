Von einem Schaden von rund 80.000 Euro geht die Polizei nach einem Unfall aus, der sich am Mittwoch, 18. Oktober, kurz vor 16 Uhr, auf der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart ereignet hat.

Mit Klein-SUV auf der mittleren Fahrbahn

Eine 20-Jährige fuhr mit einem elektrisch betriebenen Klein-SUV aus Richtung Engen kommend auf dem mittleren Fahrstreifen der dreispurig zum Hegaublick ansteigenden A81 in Richtung Autobahnanschlussstelle Geisingen.

In einer langgezogenen Rechtskurve kurz vor dem Hegaublick auf der Gemarkung Immendingen geriet der Wagen ins Schleudern. Gründe hierfür waren laut Polizei eine nicht an den herrschenden Starkregen angepasste Geschwindigkeit und zu geringe Profiltiefe an den beiden hinteren Reifen.

Anschließend prallte die Fahrerin gegen einen auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Stuttgart fahrenden Wasser-Tanklastzug. Sie geriet mit der Fahrzeugfront zwischen die Zugmaschine und Achsen des angehängten und unbefüllten Tankaufliegers.

Hunder Meter mitgezogen

In der Folge wurde das so eingeklemmte Auto laut Polizeimitteilung noch etwa einhundert Meter vom Sattelzug-Lastwagen mitgeschleift. Trotz des heftigen Unfalls kamen keine Personen zu Schaden. Neben der Polizei und vorsorglich alarmierten Rettungskräften waren auch die Feuerwehr Engen sowie die Autobahnmeisterei bei dem Unfall im Einsatz.

Kurzzeitige Vollsperrung Richtung Stuttgart

Aufgrund einer vorübergehenden Vollsperrung der Fahrbahn Richtung Stuttgart im Bereich der Unfallstelle bildete sich auf der Autobahn ein erheblicher Rückstau bis zurück zur Autobahnanschlussstelle Engen.

Nach der Absicherung der Unfallstelle konnte der Verkehr nach etwa einer halben Stunde über den linken Fahrstreifen der in diesem Bereich dreispurigen Autobahn vorbeigeleitet werden, sodass sich der Rückstau nach und nach auflöste.

Erneute Sperrung wegen des Krans

Allerdings mussten die drei Fahrspuren zur Bergung des verkeilten Audis mittels Kran und zum Abtransport gegen 17.30 Uhr nochmals für etwa 15 Minuten voll gesperrt werden. Der Sattelzug-Lastwagen blieb bedingt fahrbereit und konnte von der Unfallstelle weggefahren werden.