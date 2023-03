Deutschland steht still? Nicht in Schwarzwald-Baar. Montagfrüh, 7.15 Uhr am Villinger Bahnhof. An Gleis eins ist es klipp und klar zu lesen: Streik. Viele Menschen stehen da, fast alle suchen in ihren Handys, als ob es da Lösungen für einen Zug nach Lindau geben könnte.

Die Information der Bahn in Villingen am Streik-Montag. Mehr Informationen gibt es früh am morgen nicht. | Bild: Trippl, Norbert

Im Bahnhofsgebäude ist es leer. Wer hier ist, steht am Gleis und schaut: Kommt da was? Bewegt sich der Zug, der hier steht? Der Schalter ist zu wie immer um diese frühe Zeit. Personal ist nicht zu sehen. Nur eine Frau, die in den Toiletten putzt, spricht mit einem Herrn, der nervös auf seinem Telefon tippt.

Da steht er noch immer: Der Zug Richtung Konstanz fährt nicht ab. Die Türen sind zu. Einsteigen nicht möglich. | Bild: Trippl, Norbert

Verlagert sich diesen Morgen der Betrieb in die Taxis? Viele Taxis scheinen heute früh nicht in Betrieb. Es ist eine lange Schlange bereitstehender Fahrzeuge vor dem Bahnhof, aber kaum Fahrzeuge, die mit Kunden losfahren oder welche bringen.

Der Stadtverkehr rollt. So wie hier der Bus nach Schwenningen. Beim Einstieg stauen sich die Menschen. | Bild: Trippl, Norbert

Vor dem Bahnhof ein völlig anderes Bild. Stillstand? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Hochbetrieb. Überall blaue Busse. Einer trägt das Schild mit dem neuen Verkehrsverbund vorne im Beifahrerfenster. Move – Bewegung – so heißt das und so ist das heute früh hier. Schüler, Frauen, Männer. Einsteigen, aussteigen, nur wenige sitzen auf den Wartebänken.

Schwarzwald-Baar - da rollt es. So wie dieser Bus nach Furtwangen Video: Trippl, Norbert

Auch die Region wirkt versorgt. Ein Busfahrer steht rauchend vor seinem Gefährt. Dann kommen seine Fahrgäste, er öffnet die Türe und ist bereits zum Kassieren. Aber niemand zahlt bar. Alle zeigen ihre Geldbörsen mit dem Aboticket. Furtwangen wird als Ziel dieser Linie vorne über dem Fahrer angezeigt. Ein wenig Schnee fällt jetzt auch noch. Der Bus rollt los. Der Fahrer streckt den Daumen hoch. Schwarzwald-Baar – da wo alles in Bewegung ist.

Der Schulleiter von Sankt Ursula in Villingen, Johannes Kaiser. Unser Bild stammt von September 2019. | Bild: Trippl, Norbert

500 Meter weiter, Villinger Innenstadt. Autos stauen sich bis vor das Bickentor. Kommen heute früh mehr Schüler als sonst chauffiert von den Eltern? „Ich weiß es nicht wirklich“, sagt Schulleiter Johannes Kaiser von St. Ursula. Was er weiß: „Wir hatten heute nur ganz wenige Absagen für den Präsenzunterricht“, sagt er. Schüler hätten kurzfristig morgens telefonisch absagen müssen. Kaiser betont: „Alle Lehrkräfte sind aber da.“ Ein fast normaler Schultag beginnt.

