Schwarzwald-Baar Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Droht dem Kreis ein noch härterer Lockdown? Oder treffen verschärfte Maßnahmen nur einzelne Gemeinden?

Die Landesregierung tüftelt noch immer an einer neuen Hotspot-Strategie. Verschiedene Szenarien sind möglich. Und wie bewertet das Gesundheitsamt die aktuelle Situation? Was würde Wechselunterricht an den Schulen bedeuten? Der SÜDKURIER hat nachgefragt.