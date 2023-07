Schwere Tage für die Bäckerei-Kette Gehri in Titisee-Neustadt:Nachdem bei einer Routinekontrolle des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald im Betriebsgebäude leichter Mäusekotbefall festgestellt wurde, stand die Produktion still. Rigoros wurde der Verkauf eingestellt, flächendeckend in allen Filialen zwischen Lörrach, Waldshut, Hochschwarzwald und dem Schwarzwald-Baar-Kreis.

Nun war das Landratsamt zur Nachkontrolle im Betriebsgebäude unterwegs. Und die ging für die Bäckerei-Kette Gehri gut aus. Jetzt wird wieder gebacken.

„Ab Samstag sind wir wieder auf dem Markt“, erklärt Thomas Schuble, Geschäftsführer der Gehri Hochschwarzwälder Bauernbrotbäckerei GmbH & Co. KG am Freitag, 14. Juli.

Nachkontrolle erst am Freitagmorgen

Das Amt hatte eine Nachkontrolle angekündigt, mit der man im Unternehmen für Donnerstag gerechnet hatte. „Sie waren dann am Freitagmorgen da, weil es am Donnerstag nicht mehr gereicht hat“, sagt Schuble.

Drei Tage stand daher die Produktion still, am Freitag sei es nach der Freigabe durch die Mitarbeiter des Landratsamtes direkt an die Arbeit gegangen, um Samstag wieder auf dem Markt zu sein.

„Die erste Schicht ist schon da und wir fangen an zu produzieren, dass wir heute noch backen können“, erklärt Schuble am Freitagnachmittag.

Auch wenn dadurch am Samstag die Filialen wieder öffnen können, in der Auslage wird dann nicht alles an Waren zu bekommen sein, wie sonst auch.

Das ist einigen Prozessen geschuldet, die eine bestimmte Zeit benötigen: „So etwa dunkles Vollkornbrot. Das muss 24 Stunden vorher eingeweicht werden, damit die Körner auch beißfähig sind – und nicht das Gebiss rausfliegt“, erklärt Schuble.

Die Gehri-Auslagen blieben leer

Im Nachgang der Kontrolle diese Woche war die Produktion sofort stillgelegt worden Man habe sämtliche vorhandenen Rohstoffe beseitigt.

Die Filialen blieben daraufhin geschlossen, auch in großen Märkten, die von Gehri beliefert werden, blieb die Bäckerei-Auslage leer – so etwa bei einigen Aldi-Filialen in der Region.

Von dem kontrollierten Betriebsgebäude in Titisee-Neustadt aus werden die Waren in die zahlreichen Filialen geliefert. Das entsprechende Gebiet erstreckt sich über mehrere Landkreise, darunter der Breisgau-Hochschwarzwald, der Schwarzwald-Baar-Kreis, die Landkreise Waldshut und Lörrach.