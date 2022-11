Rund 600 Beschäftigte aus der Metall- und Elektroindustrie haben am Nachmittag des 16. November in der Villinger Innenstadt bei einer Kundgebung ihrer Forderung nach acht Prozent mehr Lohn und Gehalt lautstark Nachdruck verliehen. Und damit gedroht, die Arbeit niederzulegen, sollte die Arbeitgeberseite bei der am Donnerstag stattfindenden mittlerweile fünften Tarifrunde erneut kein akzeptables Angebot vorlegen.

Darum dreht sich der Tarif-Streit Was wollen die Arbeitnehmer? Die Arbeitnehmervertreter fordern acht Prozent höheres Entgelt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, um so die Inflation zumindest zum Teil auszugleichen. Was bieten die Arbeitgeber? Die Arbeitgeberseite Südwestmetall bietet den Beschäftigten nach der vierten Verhandlungsrunde aktuell einmalig 3000 Euro Inflationsausgleichsprämie und eine nicht bezifferte Erhöhung der Gehaltstabelle bei einer Laufzeit von 30 Monaten. Am 17. November sitzen die beiden Seiten erneut an dem Verhandlungstisch.

Sie sind laut bei ihrer Forderung nach mehr Geld: Giovanna Giantomasi (von links), Michael Weißer und Nicole Ernert von der Firma Dold in Furtwangen. | Bild: Sprich, Roland

Mit Trillerpfeifen, Tröten und lautstarken „Konsequent – acht Prozent“-Rufen marschierten die Beschäftigten aus Betrieben aus dem gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis zunächst durch die Innenstadt. Auf dem Vorplatz der Neuen Tonhalle gab es dann Wortbeiträge.

„Das Angebot der Arbeitgeber ist sittenwidrig“, formulierte es Andreas Merz, Verdi- und Gewerkschaftsbundvertreter. Er drohte der Arbeitgeberseite unmissverständlich mit Streik.

„Dieses Angebot ist sittenwidrig“, sagt Gewerkschafter Andreas Merz zum finanziellen Vorschlag der Arbeitgeberseite. | Bild: Sprich, Roland

„Wir sind keine Leichtmetaller, wir sind Schwermetallgewichte. Das ist erst der Anfang. Es ist zwar noch nicht Weihnachten, aber es kann sein, dass der Baum schon vorher brennt“, verlieh er der Acht-Prozent-Forderung Nachdruck.

Einige Redner berichteten, wie die Stimmung und die Situation in ihren Betrieben sei. Zum Beispiel Dirk Pfliegl von der Firma Mahle in Rottweil: Er vermisst von der Geschäftsleitung des Kolbenherstellers eine klare Aussage, wie das Unternehmen, das derzeit „zu hundert Prozent vom Verbrennermotor abhängig ist, sich in den kommenden fünf bis sechs Jahren positionieren will.“

Dirk Pfliegl, Betriebsrat bei der Firma Mahle in Rottweil, schildert die Situation im Unternehmen. | Bild: Sprich, Roland

Stattdessen sollen die Beschäftigten Mehrarbeit und Sonderschichten leisten. Und das auf der Basis des vorgelegten Angebot von 3000 Euro Inflationsausgleich mit einer Laufzeit von 30 Monaten. „So ein Scheiß geht nicht“, benutzt er deftige Worte.

Martin Bausch, Betriebsratsvorsitzender bei der Firma Kendrion in VS-Villingen, nannte das Angebot „einen Witz.“ Die Arbeitnehmer hätten ein faires Angebot verdient.

Martin Bausch, Betriebsratsvorsitzender bei Kendrion in VS-Villingen, nennt das bisherige Angebot der Arbeitgeberseite einen Witz. | Bild: Sprich, Roland

Kendrion, das auch von der Automotivebranche abhängig ist, fahre mit neuen Produkten gute Umsätze ein. Die 100-Millionen-Euro-Umsatzgrenze wie zu Vor-Corona-Zeit sei bereits Ende Oktober überschritten worden. „Das ist das Ergebnis der Arbeit der Beschäftigten. Aber jetzt, kurz vor Weihnachten ist wieder kein Geld da“, so Bausch.

Sie kämpfen für mehr Geld: Helmuth Schwager (von links), Klaus Bossert, Jürgen Kech, Stefan Vid und Bernd Janssen vom Druckgusshersteller Dynacast in Bräunlingen. | Bild: Sprich, Roland

Die Forderung nach acht Prozent mehr Entgelt sei richtig, „um die Inflation, die aktuell bei über zehn Prozent liegt, zumindest teilweise auszugleichen“, sagt der Betriebsratschef.

Thomas Bleile, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Villingen-Schwenningen, machte deutlich, dass, wenn die Arbeitgeber am Donnerstag kein akzeptables Angebot vorlegen, „wir zum äußersten Mittel greifen werden. Das bedeutet Urabstimmung und Streik“, wie er an die Adresse des Arbeitgebervertreters Harald Marquardt richtete.

Etwa knapp 600 Beschäftigte und IG Metaller ziehen am Mitwoch durch die Villinger Innenstadt. | Bild: Sprich, Roland

Die Gruppe Metallerfrauen machte deutlich, wofür sie die achtprozentige Lohnerhöhung gerne verwenden würden. „Einfach mal um wieder einzukaufen, ohne jeden Cent zwei bis drei Mal umdrehen zu müssen.“