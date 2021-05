Gleich sechs mutmaßliche Drogendealer hat die Kriminalpolizei Rottweil am Montag nach eigenen Angaben festgenommen. Die Männer stehen in dringendem Tatverdacht, die Drogenszene in Rottweil hauptsächlich mit Heroin und Kokain versorgt zu haben.

Die seit Herbst 2020 umfangreich durchgeführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten zu diesen sechs Tatverdächtigen, teilt die Polizei mit. Die ersten Maßnahmen fanden in diesem Zusammenhang bereits im April 2020 durch das Polizeirevier Rottweil statt. Im August 2020 konnten weitere wichtige Informationen gewonnen werden, welche zu den genannten umfangreichen Ermittlungen führten. Im Dezember 2020 folgten Durchsuchungsmaßnahmen, bei denen vier Personen festgenommen und inhaftiert worden sind.

Nun konnten sechs weitere Männer im Alter von 23 bis 53 Jahren am vergangenen Montag bei einer geplanten und richterlich angeordneten Durchsuchungs- und Festnahmeaktion festgenommen werden. Bei den Durchsuchungen stellte die Polizei Drogen, Bargeld und weitere Beweismittel sicher. Im gesamten Ermittlungsverfahren führte die Kriminalpolizeidirektion Rottweil insgesamt 24 richterlich angeordnete Durchsuchungen durch und ermittelte gegen 22 Beschuldigte, wovon die genannten 10 Männer inhaftiert worden sind. Bei den am Montag festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen Mann aus der Türkei, einen aus dem Iran und um vier Männer aus Afghanistan. Alle Tatverdächtigen wurden dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehle erließ.