Schwarzwald-Baar vor 1 Stunde Schieflage bei der Flüchtlings-Integration: Nur jeder Vierte bekommt einen Sprachkurs Sprache gilt als Schlüssel für die Integration. Doch was tun, wenn es einfach keinen Sprachkurs gibt? Es wird Jahre dauern, bis die Warteliste für Sprachkurse abgearbeitet ist.

Deutschunterricht für Schüler aus der Ukraine an den Kaufmännischen Schulen in Villingen im Oktober 2022. Was hier funktioniert, ist andernorts ein Mangel. Überall fehlt es an Sprachkurs-Möglichkeiten für Flüchtlinge. | Bild: Stadler, Eberhard