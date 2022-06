An den Hochschulstandorten in Schwenningen, Furtwangen und Tuttlingen ist es am Mittwoch zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.

E-Mails in der Nacht verschickt

Wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben, hatte ein zunächst Unbekannter mehrere E-Mails an die Hochschule Furtwangen geschickt. In diesen befanden sich diffuse Aussagen und Bilder, die als Drohungen verstanden werden konnten. Wie es gegenüber dem SÜDKURIER heißt, waren die verschiedenen Mails im Laufe der Nacht eingegangen.

Auch am Hochschulstandort in Tuttlingen gab es am Mittwoch eine erhöhte Polizeipräsenz – hier ein Foto vom Campus aus der vergangenen Woche. | Bild: Zooey Braun

Das Rektorat der Hochschule entdeckte die Mails am Morgen und informierte gegen 9 Uhr deswegen die Polizei, die in der Folge an den drei Standorten der Hochschule Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen angeordnet hatte. Die Eingänge zur Schule wurden verschlossen, außerdem wurde der Zutritt zum Gebäude überwacht. Während Lehrkräfte und Studierende informiert wurden, nahm die Kriminalpolizeidirektion Rottweil die Ermittlungen zum Urheber der Nachrichten auf – und das mit Erfolg.

Wie laut den Behörden feststeht, handelt es sich beim E-Mail-Schreiber um einen ehemaligen Studenten der Hochschule aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Der 37-Jährige wurde am Mittwoch an seinem Wohnsitz von Beamten des Polizeipräsidiums Freiburg festgenommen. Er leistete keinen Widerstand.

Die näheren Hintergründe, die zu den Drohnachrichten führten, sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in dem Fall dauern an. Nach Rücksprache mit dem Rektorat der Hochschule findet der Schulbetrieb an allen Standorten wieder normal statt.