Im Schwarzwald-Baar-Kreis werden wieder zahlreiche junge Menschen als vollwertige Mitglieder in den christlichen Gemeinschaften aufgenommen. Hier die Fotos der Erstkommunikanten und Konfirmanden.

Bild: Pfarrgemeinde

In der Pfarrgemeinde St. Bruder Klaus in Villingen empfangen die Kinder ihre erste heilige Kommunion.

Bild: Pfarrgemeinde

In der Pfarrgemeinde St. Bruder Klaus in Villingen empfangen die Kinder ihre erste heilige Kommunion.

Bild: Gerd Jerger

In der katholischen Kirche St. Cäcilia in Dauchingen empfangen die Kommunionkinder zum ersten Mal das verwandelte Brot. Hier Vikar Frederik Reith mit Collin Krause, Finn Spang, Pirmin Liebermann, Leonie Merkle, Elias Fischer, Mia Sprißler, Linda Weber sowie Lea Klump.

Bild: Gerd Jerger

In der katholischen Kirche St. Cäcilia in Dauchingen empfangen die Kommunionkinder zum ersten Mal das verwandelte Brot. Hier Vikar Frederik Reith mit Lennard Reich-stetter, Felina Braun, Shaira Di Gioia und Finn-Luca Wolf, auf dem Bild ebenfalls mit Vikar Frederik Reith.

Bild: Dieter Marx

In Brigachtal und Marbach treten neun Kinder zum ersten Mal an den Tisch des Herrn. Hier Pfarrer Dominik Feigenbutz mit Stella Ciampa, Lorenz Fink, Maximilian Gambeck, Benedikt Herrmann, Anna Jeuk, Karina Landerer, Maileen Megner, Max Stritt und Nick Wiesebrock.

Bild: Lothar Herzog

Die Erstkommunikanten aus Neuhausen sind Lennox Fichter (von links), Luis Patega Rojo, Maresa Roth, Leon Gonzales und Ileana Würz. Die heilige Messe leitete Vikar Frederik Reith (hinten).

Bild: Kurt Weiss

In der Pfarrei St. Ulrich in VS-Obereschach trat der aktuelle Jahrgang – Mia Saphira Stöffelmaier, Lena Roth, Johanna Fühnus, Vincent Flak (aus Mönchweiler), Mira Tomse und Milo Eisele (von links) – an den Tisch des Herrn. Vorbereitet wurden sie von Simone Roth, Vikar Frederik Reith und von Claudia Eisele (hintere Reihe).

Bild: Kurt Weiss

Die Pfarrei St. Ulrich in VS-Obereschach hat die Erstkommunion von Mia Baßler, Timon Grieshaber, Jonathan Weiß, Siana Röschard und Jana Wernet (von links) nach einem Jahr jetzt nachgeholt – hier mit Vikar Frederik Reith.

Bild: Markus Horn

In der katholischen Kirche St. Johann in Bad Dürrheim haben vier Kinder – Magdalena Fehrenbacher, Leonie Horn, Vivienne Bayer, Marie Ketterer (von links) – die heilige Erstkommunion entgegen genommen.

Bild: Sabine Naiemi

In der katholischen Kirche St. Johann in Bad Dürrheim haben Liana Culk, Elias Daniel, Jannik Grieshaber, Luka Ivkovic, Lennart Michel, Luca Rendchen, Niklas Rettenmaier, Klara Schrempp-Körmendy und Maxim Spettel ihre Erstkommunion gefeiert.

Bild: Sabine Naiemi

In der katholischen Kirche St. Johann in Bad Dürrheim haben Enrico Avino, Carina und Romy Biermann, Leona Guth, Sarah Hornung, Luana Luz, Bennet Münzer, Sofia Raciti und Joel Stancanalle ihre erste heilige Kommunion gefeiert.

Bild: Kirchengemeinde

In der evangelischen Kirchengemeinde Bad Dürrheim feiern Jaden Balog, Noah Balog, Valentino Campa, Marius Köhler, Dominik Lampel, Mia Mroczinski und Franziska Reisle ihre Konfirmation, hier mit Pfarrer Bernhard Jaeckel.

Bild: Kirchengemeinde

In der evangelischen Kirchengemeinde Bad Dürrheim bekräftigen Alexis Engler, Matthes Kaiser, Leonisa Kadrijaj, Alex Pcelincew, Brian Schilling, Giselle Seitz und Joel Seitz ihren Glauben, hier mit Pfarrer Bernhard Jaeckel.

Bild: Sabine Naiemi

Ihre Erstkommunion feiern in Bad Dürrheim: Tiziana Babojelic, Amelie Bethke, Lyes Beyleroglu, Lian Coppa, Timur Durul, Isaiah Dörfler, Elea Kusenic, Elias Maier, Maximilian Merklinger, Jonathan Pies, Noah Yapicioglu.

Bild: Sabine Naiemi

Ihre Erstkommunion feiern in Bad Dürrheim: Maja Ciesla, Nora Fischer, Sandro Lehmann, Noemi Mazza, Riccardo Olive, Alexis Parcharidis, Sophie Poussin, Matilda Reinhardt, Finn-Lukas Schneider, Chiara Spitz, Alena Weise, Sophia Zajec.

Bild: Anja Weinbrecht

In der Bruder-Klaus-Gemeinde in VS-Villingen feiern Ewelina Gussak, Lea Willmann, Marcel Schulz, Sophia Burger, Chenoa Jogmins, Lea Nuber und Ida Weinbrecht in einem feierlichen Gottesdienst ihre Erstkommunion.