Hochschwarzwald vor 3 Stunden

Erdrutsch-Folgen beseitigt: Straße zwischen Neustadt und Kappel wieder offen

Der Weg ist frei: Seit einem Erdrutsch musste an der L156 zwischen Neustadt und Lenzkirch gearbeitet werden. Nun ist auch klar, was seit den verheerenden Regenfällen am 23. Mai passiert ist.