von Hans-Jürgen Götz

Das Tauwetter bis in die Hochlagen des Landes mit teils verbreiteten Regenniederschlägen hält voraussichtlich noch bis Samstagabend an. Insbesondere in kleineren und mittleren Flüssen in der Südhälfte des Landes, deren Einzugsgebiete von der Schneeschmelze und dem Tauwetter betroffen sind, werden daher weitere, teils rasche Wasserstandsanstiege erwartet.

Die Brigach bei Beckhofen

An Gewässern mit Einzugsgebiet im Schwarzwald (z.B. Wutach, obere Donau mit Zuflüssen, oberer Neckar mit Zuflüssen), ist der Pegel schon deutlich gestiegen. An den größeren Flüssen des Landes, betroffen ist hier laut der Hochwasservorhersage-Zentrale die Donau und ihre Zuflüsse, wird ein deutliches Hochwasser erwartet. Bei Beckhofen ist die Brigach schon deutlich über die Ufer getreten.



Der Donau-Zusammenfluss in Donaueschingen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

