von der SK-Redaktion

Lange war die Sieben-Tages-Inzidenz im Schwarzwald-Baar-Kreis auf einem hohen Niveau. Noch am 2. Mai lag der Wert bei über 279. Seither allerdings ist die Inzidenz kontinuierlich gesunken. Aktuell liegt sie laut Gesundheitsamt bei 109,2, sie nähert sich damit der wichtigen Marke von 100 an. Wenn die Inzidenz an fünf Tagen hintereinander unter dieser Zahl ist, tritt die Bundesnotbremse außer Kraft und die Landesverordnung wird aktiviert.

Und wie sehen die anderen Coronazahlen für den Kreis aus? Laut Landratsamt haben sich bislang 9453 Menschen nachweislich mit Covid-19 infiziert, 74 mehr als am Vortag. Von diesen Menschen gelten 8783 als genesen, ein Plus von 64. 199 Menschen sind infolge einer Corona-Erkrankung verstorben, eine Person mehr als vor 24 Stunden.

Aktuell sind 471 Menschen im Kreis infiziert, im Schwarzwald-Baar-Klinikum in Donaueschingen werden 43 Corona-Patienten stationär behandelt. Mit Stand zum Dienstag wurden 2196 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell Infizierten sind 300 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast ausschließlich handelt es sich um die britische Variante B1.1.7.