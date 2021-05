Möglicherweise können sich die Bewohner des Landkreises Konstanz auf eine Vielzahl an Lockerungen der Corona-Auflagen freuen Seit mehreren Tagen liegt die Sieben-Tages-Inzidenz unter dem Wert von 100. Am Donnerstag, 6. Mai, lag die Inzidenz erstmals unter 100, am Dienstag könnte der fünfte Werktag sein, an dem dies der Fall ist (Sonntage werden nicht mitgezählt, unterbrechen die Serie aber nicht). Dann würde die Bundes-Notbremse ab Donnerstag, 13. Mai, aufgehoben und die Verordnung des Landes trete stattdessen in Kraft, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Landrat bleibt vorsichtig

Landrat Zeno Danner gibt sich vorsichtig optimistisch: „Erfreulicherweise sind die Inzidenzen im Kreis Konstanz in den letzten Tagen so niedrig, dass wir auf Lockerungen hoffen können. Es gibt eine gewisse Entspannung, aber keine Entwarnung“, schreibt er auf Anfrage. Abstand halten, Maske tragen und viel testen, sei weiterhin das Gebot, um auf einem guten Weg zu bleiben. „Wir haben es als Bevölkerung selbst in der Hand!“

Was bedeutet dies für die Kontaktbeschränkungen?

Ab Donnerstag wären in diesem Fall wieder Treffen zwischen zwei Haushalten möglich, allerdings begrenzt auf fünf Personen. Kinder bis 14 Jahre werden weiterhin nicht mitgezählt. Das bedeutet: Es dürften sich zwei Paare plus die dazugehörigen Kinder in der Öffentlichkeit oder auch privat treffen.

Wie steht es um die nächtliche Ausgangssperre?

Sollte die Inzidenz auch am Dienstag, 11. Mai, unter 100 bleiben, wird die Ausgangssperre am Donnerstag, 0 Uhr, aufgehoben.

Welche Konsequenzen hätte das im Einzelhandel?

Der Einzelhandel dürfte laut Mitteilung des Landratsamts dann wieder für „Click and Meet“ öffnen, das ist nicht ganz neu. Aber: Die Pflicht der Kunden, einen negativen Corona-Schnelltest vorzulegen, entfiele. Da am Donnerstag Feiertag ist, dürfte der Einzelhandel ab Freitag öffnen. Geschäfte, die Waren des täglichen Bedarfs anbieten, wie Lebensmittelhandel, Drogerien, Apotheken und andere, bleiben wie während der gesamten Pandemie mit Hygieneauflagen geöffnet.

Brauche ich für den Besuch beim Friseur weiterhin einen negativen Schnelltest?

Ja, diese Regel bleibt in Kraft. Dafür dürfen weitere Betriebe, die „körpernahe Dienstleistungen“ anbieten, öffnen, zum Beispiel: Kosmetik-, Nagel-, Sonnen- und Tattoo- und Piercingstudios sowie kosmetische Fußpflegeangebote. Auch hier sind negative Schnelltests Voraussetzung für die Nutzung.

Schnelltests In der Stadt Konstanz gibt es etliche Testzentren, bei denen man auf freie Termine hoffen kann, zum Beispiel an folgenden Orten: Bodenseeforum, Marktstätte, Berry‘s, SÜDKURIER, Testzentrum am Klinikum Konstanz, Testzentrum Lago, in vielen Apotheken und weiteren Einrichtungen. In Radolfzell wird am Messeplatz (Drive-in), am Zunfthaus der Narrizella, in den Testzentren des DRK und im Milchwerk getestet. In Singen befinden sich die Zentren an der Herz-Jesu-Kirche, Beethoven- und Schillerschule, in Ortsteilen sowie in diversen Apotheken. In Stockach ist das Testzentrum in der Nellenburgstraße 1a.

Wer darf wo Sport treiben?

Sportstätten im Freien und in geschlossenen Räumen dürften wieder von den Angehörigen zweier Haushalte mit maximal fünf Personen genutzt werden. Allerdings bliebe die Nutzung der Umkleidekabinen und Sanitäranlagen weiter verboten. Kinder unter 14 Jahren dürften sich in einer Gruppe von bis zu 20 Kindern im Freien zum kontaktarmen Sport treffen – das schließt Kontakt-Sportarten wie Kampfsport beispielsweise aus. Schwimmbäder bleiben geschlossen.

Was ist weiterhin nicht möglich?

Nach wie vor bleiben Gastronomiebetriebe geschlossen, kulturelle Veranstaltungen dürfen ebenfalls noch nicht stattfinden. Galerien, Museen, Bibliotheken und botanische Gärten dürfen nach vorheriger Terminvereinbarung Gäste empfangen. Das Sozialministerium in Stuttgart habe jedoch angekündigt, einen Stufenplan für mögliche Perspektiven vorzulegen.

Was passiert, wenn der Inzidenzwert am Dienstag über 100 liegt?

Dann bleibt die Bundes-Notbremse weiterhin in Kraft. Fiele der Wert am Mittwoch erneut unter 100, beginnt das Zählen von Neuem – dann müsste der Wert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen erneut unter 100 liegen, damit die Aufhebung der Bundesverordnung möglich würde.