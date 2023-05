Der Schwarzwald-Baar-Kreis feiert sein 50. Jubiläum am Sonntag, 14. Mai, mit einem umfangreichen Programm in Villingen – und dazu sollen möglichst viele Kreisbewohner umweltfreundlich und kostenfrei anreisen können. Aus diesem Anlass ist der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) an diesem Tag im gesamten Landkreis kostenfrei.

Das bedeutet konkret: „Auf allen ÖPNV-Strecken des Schwarzwald-Baar-Kreises wird kein Fahrschein benötigt. Alle Regional- und Stadtbusse sowie der Ringzug, die Schwarzwaldbahn und die Breisgau-S-Bahn sind innerhalb des Schwarz-wald-Baar-Kreises an diesem Tag kostenlos nutzbar“, teilt das Landratsamt mit. Somit kann natürlich auch jedes andere Ziel als Villingen am 14. Mai im Schwarzwald-Baar-Kreis gratis angefahren werden.

Doch gibt es überhaupt an Sonntagen überall ÖPNV-Verbindungen? Dank der neuen Nahverkehrskonzepte des Landkreises verfügen laut Kreisverwaltung nun alle Gemeinden und Ortsteile auch sonntags über ein Fahrplanangebot.

Bei Rufbussen wie gewohnt Voranmeldung nötig

„Zum Teil wird dieses allerdings als Rufbus angeboten. In diesem Fall ist eine rechtzeitige Voranmeldung von mindestens 60 Minuten vor der Fahrt unter Telefon 07721 9132020 notwendig“, informiert das Landratsamt. Auf Rufbusse werde in den Fußnoten und Hinweistexten der Fahrpläne hingewiesen. Über die elektronische Fahrplanauskunft www.efa-bw.de können die individuellen Fahrtmöglichkeiten abgerufen werden.

Und was ist am 14. Mai in Villingen überhaupt geboten? Der Landkreis präsentiert sich dann im Landratsamt (Am Hoptbühl 2) und im Verwaltungsgebäude gegenüber dem Bahnhof in VS-Villingen von 11 bis 17 Uhr.

Umfangreiches Programm lockt

Man kann zum Beispiel digital testen, ob man die theoretische Führerscheinprüfung heute noch bestehen würde. Oder elektrische Roller, sogenannte eScooter, auf dem Außengelände ausprobieren. Oder beim Straßenbauamt die Fahrzeuge der orangenen Flotte anschauen, vom Winterdienst-LKW mit montiertem Schneepflug und Streuvorrichtung.

Die Besucher können auch bei einer Alterssimulation ausprobieren, die kleinen und großen Hürden eines älteren Menschen mit Einschränkungen im Alltag nachzuempfinden. Ebenso verhält es sich bei dem Demenzparcours und dem Parcours für Rollstuhlfahrer, ebenfalls zum Testen für die Besucher.

Zu den Angeboten gehört ferner eine Kletterwand und eine Tombola mit Glücksrad. Übrigens: Wer sehen möchte, wie Flüchtlinge in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises untergebracht sind, kann eine Musterwohnung besichtigen.

Der Tag wird abwechslungsreich musikalisch umrahmt. Für das leibliche Wohl ist mit einem Festzelt vor dem Landratsamt Am Hoptbühl 2 gesorgt. Zudem gibt es dort eine Schwarzwald-Rooftop-Bar. Am Verwaltungsgebäude beim Bahnhof stehen ein Foodtruck und eine Cocktail-Bar bereit.