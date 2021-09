von Rüdiger Fein

Vom 9. bis 12. September findet auf dem Messegelände in Villingen-Schwenningen eine Fach- und Verbrauchermesse statt, die schwerpunktmäßig den Themenbereich Bauen, Handwerk und Energie abdeckt. Außerdem laufen derzeit die Vorbereitungen für eine ebenfalls abgespeckte Version der Messe „Jobs for Future“, die vom 23. bis 25. September stattfindet, und eine für den 20. bis 22. Oktober geplanten Fachmesse „DST“, die Informationen zum Thema Dreh- und Spantechnik bietet.

Mit Hilfe durch die Pandemie

„Die hinter uns liegende messelose Zeit ist nicht immer einfach gewesen“, sagt Geschäftsführerin Stefany Goschmann. Man habe Kurzarbeit und staatliche Hilfe benötigt, um über die Runden zu kommen. Lediglich die Messe „Jobs for Future“ habe man im vergangenen Jahr veranstalten können. Neben diesen materiellen Dingen habe man aber auch den Kontakt zu den vielen Menschen, sei es Aussteller oder Besucher, vermisst, so Goschmann. Insbesondere auch aus diesem Grund freue sie sich auf die jetzt anstehenden Messetage.

Ausblick Auf die Zukunft angesprochen, gab sich Stefany Goschmann optimistisch. Für das Jahr 2022 rechne sie mit einer nahezu vollständigen Durchimpfung der Gesellschaft und als Folge davon mit dem Wegfall vieler coronabedingter Beschränkungen. Für dieses Jahr gelte natürlich die 3 G-Regelung, die streng kontrolliert werde. Außerdem müsse sich jeder Besucher über das Internet unter www.suedwestmessespezial.messe-zugang.de/besucher-registrierung registrieren.

Als einen großen Schritt in Richtung Normalität bezeichnete Stefany Goschmann die viertägige Spezialmesse, die mit mehr als 90 Ausstellern zwar nicht die Themenbreite der sonst mehr als 700 Aussteller bieten könne, die sich aber auf die jetzt aktuellen Themen konzentriere. Man treffe mit dem Angebot den Nerv der Zeit, erklärt Messeleiter Tobias Ertl.

Er verweist auf die Themen, die von Wohnambiente bis zur Kücheneinrichtung reichen, die über Trends in der Altbausanierung und Energieberatung ebenso unterrichten wie über Wintergarten und Whirlpool. E-Mobilität, Brennstoffzelle und Solaranlage gehören ebenso zu den nachgefragten Themen wie Klimaschutz und Energiewende.

„Wir haben ein detailliertes Hygienekonzept entwickelt, das für den Zeitpunkt der Messe natürlich immer an die behördlich vorgegebenen Regeln angepasst wird“, erklärt Karin Huber von der Messeleitung.

Fachvorträge als Ergänzung

In drei Hallen, die mit großzügig breiten Verkehrswegen ausgestaltet sind, wird ausgestellt, und auch eine Reihe von interessanten Fachvorträgen gehören wieder zum Konzept der Südwest Messe spezial. Zwar sei es in der Kürze der Zeit nicht einfach gewesen, aber man habe von den Erfahrungen der Jobs for Future des vergangenen Jahres profitiert.