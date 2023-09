Das Straßenbauamt des Kreises hat einen neuen Leiter. Bernd Göggel leitet seit 1. September das Amt. Er folgt auf Gerold Günzer, der im Sommer in den Ruhestand verabschiedet wurde. Das teilt das Landratsamt mit.

Bernd Göggel ist in Donaueschingen aufgewachsen und wohnt mit seiner Familie in Hüfingen. Nach dem Bauingenieurstudium an der Universität Karlsruhe trat er 1999 als Referendar in die Straßenbauverwaltung beim Land Baden-Württemberg ein. 2005 bis 2008 leitete er das Straßenbauamt im Landkreis Rottweil. Nach weiteren Stationen im Regierungspräsidium Stuttgart und in der Landesstelle für Straßentechnik wechselte er Anfang 2021 zur neu entstandenen Autobahn GmbH in die Abteilung Tunnelbau. „Wir freuen uns, dass wir mit Bernd Göggel einen erfahrenen und fachkompetenten neuen Amtsleiter für den Schwarzwald-Baar-Kreis gewinnen konnten, und wünschen ihm für seinen umfassenden Aufgabenbereich einen guten Start“, wird Silke Lanninger als Dezernentin für Ländlichen Raum in der Pressemitteilung des Landratsamts zitiert. Göggel gehört nun zu ihrem Team.

Zu seiner Motivation erklärt Bernd Göggel: „Ich freue mich sehr über mein neues vielseitiges und umfassendes Aufgabengebiet und darauf, als Leiter des Straßenbauamtes meinen Teil zum Wohl meiner Heimatregion und ihrer Infrastruktur beizutragen.“ Zum Straßenbauamt gehören zehn Mitarbeiter in der Verwaltung, Planung und Bauleitung am Standort Donaueschingen. 69 Mitarbeiter sorgen in den Straßenmeistereien in Hüfingen und Villingen sowie im Stützpunkt Furtwangen-Neueck für den sicheren Betrieb, den Winterdienst und die Unterhaltung von insgesamt 700 Kilometern Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Kreis.

Zu den Kernaufgaben des Straßenbauamtes zählen die Planung und der Bau von Kreisstraßen und Radwegen einschließlich Bauwerken in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen und dem Regierungspräsidium, ferner die Unterhaltung auf 196 Kilometern Bundes-, 200 Kilometern Landes- und 306 Kilometern Kreisstraßen.