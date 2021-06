Der SÜDKURIER meldet die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Donnerstag, 3. Juni, wurden 9.384 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 23 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 9.803 (+ 30 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 202 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an COVID-19 Infizierten bei 217 Personen (+ 7 Fälle zum Vortag).

Mit Stand zum Mittwoch, 2. Juni wurden 2.456 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 217 an COVID-19 Infizierten sind 146 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen.

In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in VS-Schwenningen wurde am Mittwoch, 2. Juni, von 66 Personen ein Abstrich für einen PCR-Labortest genommen.

Die Übersicht zur Lage in den Städten und Gemeinden der Region: