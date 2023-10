Noch sind die einzelnen Abladeplätze leer. Ein einzelnes Fahrzeug mit Anhänger biegt auf den neuen Platz im Hüfinger Wertstoffhof ab. Mit im Gepäck: alte Matratzen. Die werden abgeladen, das Auto fährt weg.

Der Hüfinger Wertstoffhof ist jetzt nämlich der erste Wertstoffhof Plus im Schwarzwald-Baar-Kreis. Er wurde am Freitagnachmittag, 13. Oktober, offiziell in Betrieb genommen. Der Umbau ist abgeschlossen, ein neuer Platz mit überdachtem und segmentiertem Hallenbereich ist entstanden.

Aber was macht dieses Plus im Namen denn jetzt genau aus? Hier können zukünftig zusätzlich Bauschutt, Sperrmüll und größere Mengen Altholz abgegeben werden.

Entlastung für den südlichen Landkreis

„Damit soll den Bürgern im südlichen Landkreis eine weitere Möglichkeit der Direktanlieferung angeboten werden“, erklärt Martin Fetscher, Leiter des Amtes für Abfallwirtschaft. Zudem sei die Müllumschlagstation in Tuningen etwas weiter weg – und soll außerdem entlastet werden.

Eine große neue Halle mitsamt großzügigem Vorplatz hat der Hüfinger Wertstoffhof zu bieten. | Bild: Simon, Guy

Seit 2012 gibt es in Hüfingen den Wertstoffhof, seit 2006 die Kompostanlage: „Es war klar, dass wir das alles mit dem neuen Angebot zusammenlegen“, so Fetscher weiter. Im Landkreis habe man 15 Wertstoffhöfe und acht Recyclingzentren, „und jetzt den ersten Wertstoffhof Plus.“

Die Hüfinger Deponie Entsorgt wird hier schon viele Jahre Der Hüfinger Wertstoffhof besitzt eine längere Vorgeschichte. Hier war früher bis 2005 die Mülldeponie des Kreises. Bis 1972 wurde hier der Müll der Stadt deponiert. Damals kümmerten sich die Gemeinden selbst darum. Die eigene Kippe in Stadtnähe, das war völlig normal. An jener Stelle wurde zu früheren Zeiten Torfabbau betrieben, „durch diese Senken gab es auch ein Loch, das gefüllt werden konnte“, so Martin Fetscher, Leiter des Amtes für Abfallwirtschaft. Mit der Kreisreform in den 1970er-Jahren ging auch die Verantwortung für den Müll an den Kreis. Man habe passende Standorte gesucht und schließlich in Hüfingen ausgebaut: „Eine gute Entscheidung, damals hier die Kompostanlage zu errichten. Die Villinger Anlage war zu klein und jene in Hüfingen eine gute Ergänzung. Die Altlasten Noch Jahre nach der Deponie hat man sich um die Nachsorge gekümmert. Die letzten Arbeiten habe man jetzt abgeschlossen, „so ist die neue Fläche entstanden, die jetzt für Sperrmüll und Bauschutt genutzt werden kann“, erklärt Fetscher. Sie hängt mit Gas-Austritten zusammen, die noch von der Müll-Ablagerung stammen: „Das mussten wir abdichten.“ Das ist mit Asphalt passiert, so wird die Fläche jetzt auch nutzbar und bietet einen Mehrwert.

Plus auch bei den Öffnungstagen

Das Plus beziehe sich dabei nicht nur auf die Leistungen, sondern auch auf die Öffnungszeiten: „Mit der Zusammenlegung haben wir auch die angepasst. Normal sind die größeren Höfe donnerstags geöffnet und haben dann freitags geschlossen, um die Container für Samstag vorbereiten zu können. Hier ist jetzt der einzige Hof, der auch am Freitagmittag geöffnet hat“, erklärt Fetscher. Dann von 13 bis 17.30 Uhr, allerdings auch samstags von 7.30 bis 13 Uhr. Mittwochs bleibt der Wertstoffhof Plus geschlossen.

Die Waage ist wichtig

Man habe lange überlegt, wo man im Kreis noch eine Bauschutt-Anlieferung etablieren könne: „Es gibt aber nicht überall eine Waage – und die ist notwendig, denn es kostet ja was.“

Geregelt werde das dann wie in Tuningen: „Bei der Ankunft fahren sie über die Waage, dort wird geschaut, was sie geladen haben. Sie werden dann grob eingewiesen und laden aus. Auf einem Laufzettel wird notiert, was das war. Danach geht es wieder über die Waage und das Personal rechnet ab“, erklärt Paul Wischnewski vom Amt für Abfallwirtschaft.

Das Plus steht auch für neue Öffnungszeiten. Fortan wird auch am Freitag offen für Anlieferungen sein. | Bild: Simon, Guy

Mit der Fahrzeugwaage können auch die gebührenpflichtigen Mengen erfasst werden. Privat-Haushalte haben mit dem Sperrmüll-Anlieferschein zweimal jährlich die Möglichkeit, auch beim Wertstoffhof Plus kostenfrei Sperrmüll anzuliefern. Die Obergrenze liegt bei zweieinhalb Tonnen oder zehn Kubikmetern.

Kollmeier sieht viele Vorteile

„Es gibt keinen besseren Standort als hier in Hüfingen“, sagte Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmeier. Die neuen Öffnungszeiten seien toll und werden von der Bevölkerung auch sicher sehr positiv angenommen. „Und durch den Freitagmittag rückt das Angebot näher an die Bevölkerung.“

Mit den neuen Mengen wirke es professionell nicht so limitiert: „Ich gratuliere zum neuen Arbeitsumfeld. Es wirkt sauber und großzügig“, so Kollmeier weiter. Die Kombination aus Wertstoffhof und Kompostanlage an einem Standort biete zahlreiche Vorteile für die Bürger.