„Das Schwarzwald-Baar Klinikum möchte Patienten und Mitarbeiter schützen und bittet um Verständnis für diese Maßnahme“, heißt es in der Mitteilung. Und weiter: Soziale Kontakte zu Angehörigen und Freunden können nur noch telefonisch erfolgen. In besonderen Fällen, beispielsweise bei Sterbenden oder bei Patienten in Palliativsituationen, ist ein Besuch nach Absprache möglich. Werdende Mütter dürfen weiterhin eine feste Begleitperson in den Kreißsaal mitbringen. Ambulante Patientenbehandlungen werden weiterhin angeboten. Dabei ist maximal eine Begleitperson erlaubt, sofern diese benötigt wird.

Klinik füllt sich

Derweil füllen sich im Schwarzwald-Baar Klinikum die Betten mit immer mehr Covid-19-Patienten. Am Freitag, 6. November, wurden im Klinikum bereits 30 am Coronavirus erkrankte Personen behandelt, teilt das Gesundheitsamt mit. Eine Rückschau des SÜDKURIER ergab: Vor einem Monat, am 6. Oktober, waren gerade mal zwei Covid-19-Patienten im Klinikum. Die zweite Welle schlägt sich damit zunehmend auch mit Einlieferungen im Krankenhaus nieder.

25 neue Infizierte

Die weiteren Zahlen: 25 neu Infizierte meldet das Gesundheitsamt bei seinem täglichen Corona-Bericht am gestrigen Freitagmorgen. Insgesamt wurden seit März im Landkreis 1011 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 28 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 1411 (+ 25 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 37 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an COVID-19-Infizierten bei 363 Personen (-3 Fälle zum Vortag).

Weitere Infos für die Bürger: Das zentrale Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen, ist am Montag und Mittwoch von 13 bis 16 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Es handelt sich um ein reines Abstrichzentrum.

Beratungs-Hotlines

Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürger (unter Telefon 07721-913 7190) geschalten (E-Mail-Adresse: gesundheitsamt@Lrasbk.de). Zusätzlich ist eine Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung geschalten (Telefon 07721-913 7670; Mail: ordnungsamt@Lrasbk.de).

Fragen entstehen auch zum Thema „Reiserückkehr“. Hierzu wurde jetzt eine Hotline für Reiserückkehrer (Tel. 07721-913 7679; Mail: Reiserueckkehrer@Lrasbk.de) eingerichtet. Die Hotlines sind erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr.