von sk

Das Schwarzwald-Baar Klinikum hat am späten Freitagnachmittag einen mit dem Coronavirus infizierten Patienten aus Frankreich aufgenommen. Der schwer erkrankte Patient wurde von der französischen Luftrettung mit dem Hubschrauber an den Klinikums-Standort Donaueschingen geflogen, teilte das Klinikum am Wochenende mit. Der über 60-Jährige wird in Donaueschingen entsprechend medizinisch behandelt. Am Standort Donaueschingen behandelt das Klinikum seit zwei Wochen ausschließlich an Covid19 erkrankte Patienten. Das Schwarzwald-Baar- Klinikum hatte bereits vergangene Woche Hilfsbereitschaft signalisiert.