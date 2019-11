Alina Schneider, Sport- und Fitnesskauffrau vom Club A Lifesyle GmbH in Tuttlingen und Katharina Schrodin, Schuhfertigerin bei Rieker Schuh GmbH in Tuttlingen, sind deutschlandweit die besten Auszubildenden in ihrem Beruf. Timo Haas, Industriemechaniker bei SBS Feintechnik in Schonach, Simon Kaltenbach, Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik bei E. Wehrle GmbH in Furtwangen, Janina Kummerländer, Fachkraft für Veranstaltungstechnik bei der Stadt Tuttlingen, Fabian Meurer, Fachkraft für Lebensmitteltechnik bei Bösinger Fleischwaren GmbH in Bösingen, Katharina Schrodin, Schuhfertigerin bei Rieker Schuh GmbH in Tuttlingen und Marina Wangler, Floristin bei Späth Betriebs GmbH in Villingen-Schwenningen, sind die besten Auszubildenden in Baden-Württemberg. Diese wurden zusammen mit 150 weiteren Spitzen-Auszubildenden von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg in der Stadthalle Rottweil für ihre Prüfungsleistungen geehrt. IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos-Boyd und Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez konnten zusammen mit Oberbürgermeister Ralf Broß neben den Azubis und ihren Eltern, den Ausbildern und Prüfern, auch die Vertreter der ausbildenden Unternehmen und des öffentlichen Lebens sowie die Mitglieder der IHK-Vollversammlung und des IHK-Berufsbildungsausschusses begrüßen.

Besonders dankten Hakenjos-Boyd und Albiez den Ausbildungsbetrieben, den Berufsschulen, den Landkreisen als Träger der Schulen und den ehrenamtlichen Prüfern, die sich mit großem persönlichem Einsatz immer wieder für den beruflichen Nachwuchs einsetzten. Die IHK-Präsidentin zollte den Unternehmen der Region ein besonderes Lob. „Unser duales System ist ein entscheidender Erfolgsfaktor unserer Wirtschaft. Es bildet Nachwuchskräfte aus, die fachlich und praktisch fit sind und deshalb später im Beruf keinen Praxisschock erleiden“, so die IHK-Präsidentin.

„Sie haben sich für die duale Ausbildung entschieden und damit schon bei der Berufswahl echten Weitblick bewiesen“, sagte Birgit Hakenjos-Boyd. Das sei nicht selbstverständlich. „Immer mehr Jugendliche zieht es nach Ende der Schulzeit in die Hörsäle der Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften oder Dualen Hochschulen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber der Weg in die Praxis war die klügere Wahl. Denn mit Ihrer Ausbildung im Betrieb haben Sie eine hervorragende Grundlage für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn gelegt.“

„Die Städte und Gemeinden in unserer Region tragen dazu bei, dass die harten und weichen Standortfaktoren dafür stimmen“, sagte Rottweils Oberbürgermeister Ralf Broß in seinem Grußwort. Die Anstrengungen reichten von der Erschließung von Gewerbegebieten und dem Breitbandausbau, bis hin zur Schaffung eines kreativen, lebenswerten Umfeldes. (jümü)

Unter den Besten

Peter Epting, Kaufmann im Groß- und Außenhandel bei der Firma Jäckle & Flaig Baustoff GmbH in Niedereschach.

Jonas Schiebel, Fachkraft für Lagerlogistik bei der Edelstahlservice GmbH in Sulz am Neckar. Nathalie Fronius, Duales Studium, Bachelor of Art, Fachrichtung Mittelständische Wirtschaft, Edelstahlservice GmbH Sulz am Neckar.