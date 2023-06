Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen Vorfall der sich in der S1 zwischen Seebrugg und Titisee ereignet haben soll. Dabei soll ein 65-Jähriger mehrere Reisende mit seinem Rucksack geschlagen haben. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

In der S-Bahn von Seebrugg nach Titisee soll es am Mittwoch, 24. Mai, gegen 15.20 Uhr, zu einem Vorfall gekommen sein, den die Polizei in einer Mitteilung mit einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil von mehreren Personen beschreibt. Konkreter: Ein 65-Jähriger habe dabei mit seinem Rucksack mehrere Reisende geschlagen.

Am Bahnhof geht der Mann eine Polizeistreife an

Auch die bereits am Bahnhof Titisee wartenden Polizeistreife soll der Mann angegangen sein. Wegen des anhaltend aggressiven Verhaltens wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht weitere Geschädigte sowie Zeugen des Vorfalls. Geschädigte und Personen die den Vorfall ebenfalls beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen gegebenenfalls fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.