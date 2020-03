von Albert Bantle

Als Katastrophe nicht nur für sein Unternehmen, sondern für alle die in der Reise- und Touristikbranche tätig sind, bezeichnet der Chef des Fischbacher Reiseunternehmens, Dieter Petrolli, die aktuelle Coronakrise.

„Hier geht es um Existenzen“, so Petrolli mit Blick auf die gesamte Branche. In seinem Betrieb stehen die Reisebusse still. Der Linienverkehr wurde auf den Ferienfahrplan umgestellt und heruntergefahren. Die Einnahmen brechen weg. Die laufenden Kosten bleiben. Beim Personal sei man bereits dazu übergegangen, Überstunden und Urlaubstage abzubauen. „Die Corona-Pandemie stellt uns vor eine noch nie dagewesene Herausforderung. Plötzlich ist nichts mehr, wie es war“, so Petrolli. Die Meldungen überschlagen sich nicht nur täglich, sondern stündlich. „Bei alledem steht die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter an erster Stelle. Daher haben wir uns entschlossen, vorerst alle geplanten Reisen bis einschließlich 20. April abzusagen“, so Petrolli weiter. Lob hat er für die Kunden, die sich überwiegend sehr besonnen und verständnisvoll reagieren.

Niedereschach Viele Beteiligte organisieren Einkaufsservice für Niedereschach Das könnte Sie auch interessieren

Prinzip Hoffnung

Und er hat auch Hoffnung, denn die Kunden sagen ihm, dass sie wieder verreisen werden, sobald es die Situation wieder zulässt. „Die Reiselust in ungebrochen“, so der Eindruck den Petrolli aus seinen Kundengesprächen gewonnen hat. Vor diesem Hintergrund hofft er natürlich, dass sich die Situation bald wieder normalisiert. Trotzdem werde man die jetzigen Einnahmeverluste nicht mehr kompensieren können, da gibt sich der Reiseunternehmer keinen Illusionen hin.

Lösungen gefragt

Soweit Kunden von einer Reiseabsage betroffen sind, versuche man bei Petrolli–Reisen mit diesen gemeinsam die passende Lösung finden. So können die Kunden kostenfrei auf eine Reise umbuchen, die zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet. Reisen können aber auch storniert werden.

Drastische Maßnahmen

Zur Eindämmung des Coronavirus haben Bund und Länder drastische Maßnahmen beschlossen. Dazu gehört, Übernachtungsangebote nur noch zu notwendigen Zwecken zu erlauben, den Restaurantbetrieb einzuschränken und Urlaubsreisen sowohl im Inland als auch ins Ausland zu verbieten. Außerdem hat die Bundesregierung eine weltweite Reisewarnung für touristische Reisen ausgesprochen. Alle betroffenen Reisegäste werden und wurden von der Firma Petrolli Reisen schnellstmöglich persönlich informiert. So will die Firma Petrolli-Reisen zeigen den Kunden zeigen, dass sie auch dieser Ausnahmesituation als verlässlicher Partner an der Seite der Kunden stehen. Manche Entscheidungen, ob eine Reise nach dem 20. April stattfindet oder abgesagt werden muss, könne man allerdings erst treffen, wenn bis dahingesicherte Informationen vorliegen.