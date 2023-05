Zwei Jahre nach Beginn der Sanierungsarbeiten am alten denkmalgeschützten Rathaus von Mönchweiler kann die Gemeinde die Einweihung feiern. Mit dem grundsanierten Rathaus verfügt die Gemeinde jetzt über ein zeitgemäßes Verwaltungsgebäude, das allen Ansprüchen gerecht wird.

Von außen fällt in aller erster Linie der Anbau mit dem neuen Treppenhaus und Lift sowie dem neuen Haupteingang auf. Der Betonbau verbindet jetzt alle Etagen barrierefrei. Optisch hebt er sich deutlich vom Altbau des Rathauses ab.

Die Sanierung des alten Rathauses stellte den Architekten Markus Müller und die Handwerker, aber ganz besonders auch die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung vor besondere Herausforderungen. Die einen, weil nicht nur der Altbau, sondern unter anderem die Pandemie, gestiegene Rohstoffpreise und Lieferschwierigkeiten den anfänglichen Zeitplan bröckeln ließen. Die anderen, weil sie während der gesamten Sanierungs- und Umbauarbeiten den Verwaltungsbetrieb im Rathaus am Laufen hielten.

Vom Dachspitz bis zum Keller wurde eine Grundsanierung durchgeführt. Sowohl die Elektroinstallation, Netzwerkkabel als auch Wärme- und Wasserversorgung wurden neu aufgebaut. Die Fassade erhielt einen neuen Anstrich und auch neue Fenster wurden eingebaut.

Im früher zweistöckigen Dachgeschoss entstand unter dem alten, mit Trockeneis gesäuberten und jetzt bis in den Spitz offenliegenden Dachgebälk ein neuer Ratssaal. Auch Trauungen werden hier künftig stattfinden. Zudem sind im Dachgeschoss jetzt der Sozialraum für die Mitarbeiter mit Küchenzeile und neue Sanitärräume für die Besucher des Rathauses untergebracht. Neue Sanitärräume für die Mitarbeiter und auch barrierefreie Toiletten entstanden in den unteren Stockwerken.

Das Büro des Bürgermeisters mit seinem Vorzimmer zog in den früheren Bürgersaal im ersten Obergeschoss. Im Erdgeschoss zogen Bürgerservice und Hauptamt um.

Auf der Kostenseite lief das Projekt gut. Die Ausschreibungsergebnisse waren bis auf ein einziges Gewerk, die Elektroarbeiten, in der Summe gesehen gut für die Gemeinde. Insgesamt kostete die Sanierung rund 1,9 Millionen Euro. Gut für die Gemeinde Mönchweiler: Das Projekt wird vor allem aus Mitteln des Landessanierungsprogramms mit knapp 700.000 Euro, nämlich 60 Prozent der förderfähigen Kosten erheblich bezuschusst.

„Die ausgeführten Arbeiten in sämtlichen Gewerken unserer Handwerker sprechen in Qualität und Ausführung für sich. Es ist hier ein modernes, zukunftsfähiges Gebäude entstanden, das durch starke Akzente wie die neue Holzinnentreppe und den Ratssaal besticht. Der moderne Treppenhausanbau fügt sich harmonisch an das Bestandsgebäude an und ist von der Architektur mit einer offenen Glasfassade hervorragend umgesetzt worden“, freut sich Bürgermeister Rudolf Fluck über die gelungene Sanierung.

Die Einweihung des sanierten Rathauses feiert die Gemeinde Mönchweiler am 26. und 27. Mai. Am Freitag, 26. Mai, wird es abends einen kleinen Festakt mit dem Gemeinderat, den Planern, den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung und den Handwerkern geben. Am Samstag, 27. Mai, ist dann die Bevölkerung zu einem Tag der offenen Türe eingeladen. (put)