von Cornelia Putschbach

In vielen Städten und Gemeinden und jetzt auch in Mönchweiler bildet sich eine Schlange bunter Steine, die täglich weiterwächst. Doch was hat es mit diesen Schlangen auf sich? Sie alle wollen Freude und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit verbreiten.

Ein Aufruf zum Mitmachen. Das Ziel: bunte Steine rund um das Gebäude.

Am Zaun um den Wohnpark in Mönchweiler haben Carina Faust und Ingrid Schienle mit ihren Familien ein Plakat angebracht, auf dem sie Kinder und Spaziergänger bitten, zuhause einen Stein anzumalen und mit in die Schlange zu legen. Wer selbst keinen Stein zur Verfügung hat, kann sich aus einem bereitstehenden Korb einen zum Bemalen entnehmen.

Mit diesen bunten Steinen soll den Bewohnern des Wohnparks eine Freude gemacht werden. „Mal sehen, ob wir es einmal um das Gebäude herum schaffen“, geben die Initiatoren ihrer Hoffnung Ausdruck.

Die Chancen stehen nicht schlecht. Bereits binnen des ersten Tages ist die Steinschlange ganz beachtlich gewachsen und erfreut nicht nur die Bewohner des Wohnparks, sondern auch die Passanten, die gerne stehen bleiben und die kleinen Kunstwerke betrachten.