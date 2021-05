von Cornelia Putschbach

„Manchmal verstehen wir die Entscheidungen der Politik nicht“, kommentierte Bürgermeister Rudolf Fluck in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag eine Mitteilung des Sozialministeriums. Dieses befürwortet, so Rudolf Fluck, Aktionen wie das „Essen to go“ ausdrücklich. Gleichzeitig zählten aber die Inzidenzzahlen im Schwarzwald-Baar-Kreis gerade zu den höchsten im Land.

Diese Informationen habe man dem Musikverein so mitgeteilt, sagt Rudolf Fluck. Als Auflage wurde dem Verein mit auf den Weg gegeben, dass keine öffentlichen Gebäude, wie zum Beispiel die Alemannenhalle, genutzt werden und dass jeweils maximal zwei Personen des Vereins zusammentreffen dürfen.

„Wir wissen nicht, wie der Verein das bewerkstelligen will“, sagte Rudolf Fluck in der Sitzung. Die Einschätzung des Bürgermeisters bestätigte sich am Freitagvormittag durch die Absage der Aktion. „Wir beugen uns erneut der Pandemie, wie so viele andere Vereine auch, denn wir wollen nicht Mönchweiler zum Infektionsherd machen oder uns über Vorschriften hinwegsetzen“, gibt der Musikverein bekannt. Die Werte im Landkreis ließen die Aktion nicht zu, die Verordnung der Gemeinde sei eindeutig und ohne öffentliche Räume zum Kochen und Beschränkungen auf zwei Personen sei die Aktion nicht machbar, bedauert der Verein.

Gemeinderat spricht über Situation der Vereine

Rudolf Fluck sagt, er wisse um die schwierige Situation in den Vereinen. Wie man die örtlichen Vereine unterstützen könne, soll deshalb auch Thema im Gemeinderat werden.